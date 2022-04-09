"تموين دمياط" يعلن تحرير 325 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة موسعة

دمياط - معتز الشربينى

شن رجال التموين بدمياط، بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال، أسفرت الحملات عن ضبط 275 محضرا متنوعا خلال الأسبوع الماضى، كما تم تحرير 35 محضرا اليوم السبت، تضمنت المحاضر 3 محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر "دقيق وسكر وعدس"، 3 محاضر مخبز إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر عرض لحوم مكشوفة، 2 عدم إعلان عن مخزن، 16 محضر عدم إعلان عن الاسعار 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

تم تحرير محاضر بالمخالفات تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى ها واتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة.