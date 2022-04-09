تفاصيل مصرع شاب بطلق نارى خلال مشاجرة بمنطقة المنيب جنوب الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة مصرع شاب بالمنيب، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بعرض السلاح النارى المضبوط بحوزة المتهمين على المعمل الجنائى؛ لفحصه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع شاب بمنطقة المنيب، حيث تبين أنه أصيب بطلق نارى خلال مشاجرة نشبت بين عدة أشخاص، ما أسفر عن مصرعه.

وتابعت التحقيقات، أن غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شخص نتيجة إصابته بطلق ناري، وتم نقل جثته إلى المشرحة عقب إجراء المناظرة.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المشاجرة، وتحديد هوية المتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر الازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وأصدرت قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.