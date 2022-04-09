تفاصيل أول صفقة بقطاع الأغذية بالبورصة.. عائلة الدماطي تعاود شراء "دومتي"

كتب هانى الحوتى

شهدت البورصة المصرية ، هذا الأسبوع، تقدم شركة Expedition Investment بعرض للاستحواذ على نسبة أغلبية حتى 90% من إجمالي أسهم رأسمال شركة الصناعات الغذائية العربية ( دومتي )، وبدأت الشركة مقدمة العرض بالفحص المالي والقانوني النافي للجهالة، ويقدم اليوم السابع في التقرير التالي تفاصيل أول صفقة بقطاع الأغذية بالبورصة في 2022.



6 سنين بورصة طرحت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) أسهمها بالبورصة المصرية، في 22 مارس عام 2016، بسعر 9.20 جنيه للسهم بإجمالي رأس مال سوقي 2.3 مليار جنيه، وتضمنت قائمة المساهمين عارضي البيع في عملية الطرح وقتها كل من عائلة الدماطي حوالي 65% من إجمالي أسهم الشركة ويحيى بن لادن بنسبة 35%.

ومنذ الطرح لم يحقق سهم "دومتي" أداءً جيدًا نتيجة ارتفاع أسعار الخامات والتي أثرت سلبًا على هوامش الربحية، رغم محاولات الشركة تمرير الزيادات على المستهلكين، وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 54% على أساس سنوي في 2021، ويتداول السهم بأقل من 5 جنيه منذ أول مارس 2021.



أول استحواذ في 2022 ومع مطلع الأسبوع الجاري، تقدمت شركة Expedition Investments ، وهي شركة مؤسسة وفقًا لقوانين دولة موريشيوس بالتحالف مع بعض المستثمرين عن طريق مساهمتهم بالشركة، بعرض مبدئي غير ملزم للاستحواذ على نسبة أغلبية حتى 90% من إجمالي أسهم رأسمال شركة دومتي، بسعر مبدئي لعرض الشراء 5 جنيهات للسهم الواحد بقيمة إجمالية 1.415 مليار جنيه، ويوفر السعر المقترح ارتفاعًا بنحو 27% عن سعر إغلاق يوم الخميس (3.94 جنيه) مما يشير إلى مضاعف ربحية متوقع لعام 2022 بواقع 9 مرات.

ويضم المستثمرين أعضاء التحالف مقدم العرض عائلة الدماطي، وهما عمر محمد الدماطي (رئيس مجلس إدارة الشركة المستهدفة)، ومحمد عمر الدماطي (عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المستهدفة) وهما مساهمين رئيسين كمجموعة مرتبطة بالشركة المستهدفة، وأعضاء مشاركين بالتحالف بحصص أقلية بالشركة مقدمة العرض، وحال تنفيذ الصفقة التي ستعد الأول في قطاع الأغذية في عام 2022 سترتفع نسبة مساهمة عائلة "الدماطي" بدومتي.

وفي الوقت الحالي، ويتوزع هيكل مساهمي شركة دومتي الذين يملكون أكثر من 5% من أسهم الشركة، بين يحيى محمد عوض بن لادن - سعودي بنسبة 15.65%، وTREVI HOLDING بنسبة 11.53%، وعمر محمد الدماطي بنسبة 9.19%، زينب محمد شاهين بنسبة 7.22%، وNAS5 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC بنسبة 6.28%.



عرض سعر ضعيف يرى بنوك استثمار، أن العرض المقدم لشراء دومتي يمثل خفض كبير عن المضاعفات الطبيعية لقطاع الأغذية والمشروبات، وحتى حال مقارنتها بصفقات الاستحواذ والاندماج التي تمت مؤخرًا في مصر، ولكنه انعكاس عادل للبيع المفرط في البورصة المصرية، إلا أنهم يروا أن العرض خطوة متوقعة مسبقًا وسط الاهتمام الاستراتيجي الأخير من قبل مستثمرون إقليميون ببعض الشركات الأخرى المدرجة في البورصة المصرية؛ مما أدى إلى زيادة تعرض الأسهم المدرجة في قطاع المستهلكين، ويجعلها أكثر عرضة للاستحواذ بسهولة نتيجة للتقييم شديد الانخفاض.

وحدد بنك الاستثمار بلتون القيمة العادلة لسهم دومتي بقيمة 7 جنيهات، فيما يُقدر السعر الإرشادي للعرض غير المُلزم السهم عند مضاعف قيمة المنشأة للمبيعات (EV/S) بمقدار 0.64 مرة، ومضاعف قيمة المنشأة للربحية قبل الاستقطاعات عند 8.6 مرة، ومضاعف ربحية 19.5 مرة (وربما لا يكون مضاعف الربحية مؤشر صحيح التقييم، نظرًا للاضطرابات الأخيرة من حيث تغييرات التكلفة في قطاع الصناعات الغذائية بشكل عام)، بحسب بنك الاستثمار نعيم.