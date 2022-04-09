تشييع جثمان الطفل زياد عقب العثور عليه مقتولا فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

شيع الآلاف من أهالى عزبة الحمادة بالكيلو 17بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية جثمان الطفل زياد الذى عثر عليه مقتولا داخل جوال ومدفون خلف منزل أسرته، وذلك عقب تشريح جثمانه وقرار النيابة العامة لتسليم الجثة لزويه لدفنها.

ومازالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب تكثف من جهودهم وتحرياتهم لسرعة ضبط المتهمين بخطف طفل عمره 6 سنوات وقتله ودفنه فى حفرة خلف منزل عائلته بالكيلو 17 دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية تلقى اخطارا من العميد منصور دهشان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ مفاده العثور على جثة الطفل"زياد. أ.خ" 6سنوات مقتولا ومدفون خلف منزل والده.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان البلاغ وتبين لهم العثور على جثة الطفل داخل جوال ومدفونة خلف منزل عائلته.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى نشرت أمس بوستات بغياب الطفل المجنى عليه أثناء ذهابه لصلاة الجمعة وطلب كاتبى المنشورات الدعاء بعودة الطفل زياد.

ولكن فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت تم العثور على جثة الطفل المفقود داخل جوال ومدفون خلف منزل عائلته.

تم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى تحت تصرف النيابة العامة وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وعقب التشريح تسلم الجثة لذويها لدفنها وتكليف ضباط المباحث بسرعة ضبط القاتل.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث وتكثف الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث مركز القنطرة غرب من جهودهم لسرعة كشف اسباب الجريمة وضبط مرتكبيها.