تشريح جثة مسن لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة الهرم

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بتشريح ودفن جثة مُسن لقي مصرعه بعدما سقط في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة الهرم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات مصرعه.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من رئيس مباحث قطاع الغرب بتلقيه بلاغاً باختفاء مسن يدعي "محمود.ع.إ" في العقد الخامس من العمر، ومقيم بمنشأة القناطر.

تبين من خلال التحريات أن المسن يعمل في التنقيب عن الآثار، وبتتبع خط سيره وعلاقاته تبين قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الهرم، وعقب تحديد المنطقة التي يقوم فيها بعملية التنقيب تم العثور على حفرة، وتبين وجود رائحة كريهة، وبرفع الركام تم العثور على جثة المسن المتغيب.