تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال .

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة .

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.