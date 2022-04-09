اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت، 09 أبريل 2022 01:49 م
تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

 كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة .

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

موانئ بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة