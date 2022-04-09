اليوم السابع
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السبت، 09 أبريل 2022 05:22 ص
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تراجع أسعار الكوسة والبصل والفاصوليا.. وارتفاع الطماطم في الأسواق

السبت، 09 أبريل 2022 05:00 ص
تراجع أسعار الكوسة والبصل والفاصوليا.. وارتفاع الطماطم في الأسواق سوق خضار
كتب - إسلام سعيد

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تشهد أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا مع معروض ضخم يكفي احتياجات الأسواق، وسجل الطماطم بين 3.5 إلى 4.75 جنيه فى سوق الجملة، والبطاطس 2.50 إلى 4.50 جنيه، فيما تراجع البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 2.25 جنيه بتراجع 50 قرشًا، والكوسة 4 إلى 5 جنيهات بتراجع 2 جنيه، والفاصوليا من 12 إلى 18 جنيهًا بتراجع 3 جنيهات، بحسب شعبة الخضروات والفواكة.
 
ووفق الموقع الرسمى لسوق العبور، بلغ سعر الفلفل الألوان 12 إلى 15 جنيها، والملوخية 4 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدى 4 لـ 5 جنيه، السبانخ 3 إلى 4 جنيهات، والبسلة من 5 إلى 7 جنيهات، والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات، الفلفل الرومي من 9 إلى 11 جنيهًا، والثوم من 4 إلى 5.5 جنيه ورق العنب من 40 إلى 60 جنيهًا.
 
 
وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجلت تباين ملحوظ، وبلغ سعر الليمون 6 إلى 14 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات، واليوسفى 4 إلى 7 جنيهات، والعنب المستورد 30 جنيهًا للأسود، والتفاح الأمريكى والإيطالى 19 إلى 23 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 2 إلى 3.5 جنيه.
 
وبلغ سعر التفاح الجولدن 16 إلى 20 جنيهًا، والتفاح السورى واللبنانى 12 إلى 18 جنيهًا، والبلح السيوى 20 إلى 25 جنيهًا، بلح تلاجة 5 إلى 9 جنيهات، والبلح البريمى 13 إلى 23 جنيهًا، بلح غزال 14 إلى 26 جنيهًا.

سعر الخضر

الفاكهة

أسعار الخضروات

أسعار الفواكه

أسعار الطماطم

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