اليوم السابع
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تحقيقات النيابة: خلافات عائلية وراء قتل عاطل زوجته فى الوايلى

السبت، 09 أبريل 2022 09:30 م
تحقيقات النيابة: خلافات عائلية وراء قتل عاطل زوجته فى الوايلى سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن الخلافات الزوجية وراء قيام عاطل بالتعدي على زوجته وإشعال النيران بها بمنطقة الوايلى.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل متوفية لتأثرها بالعديد من الحروق في جسدها بمنطقة الوايلى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتم العثور على جثة سيدة "ح.ح.ا" مصابة بالعديد من الحروق في جميع أنحاء الجسم، وأن زوجها "عاطل" وراء الواقعة وتم القبض على المتهم في الواقعة والتي أمرت النيابة بحبسه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتم انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن. كما كلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة.


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