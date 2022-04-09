تحصين 85 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية ، مع حشد كافة جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية،مع تركيز الجهود لدعم صغار مربى الماشية بالتوازى مع دعم الاستثمار فى هذا المجال .

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل فى فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بقرى ومراكز بنى سويف ،والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى ،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتبين من التقرير اليومى ،الذى تعده المديرية تحت إشراف الدكتور عصام يحيى ، أن إجمالى ما تم تحصينه 85 ألف و271 رأساً، بواقع: 75 ألف 442من الأبقار، و8621 من الجاموس، 1200 من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز بنى سويف، من خلال أكثر من 80 لجنة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة .