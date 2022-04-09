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تحرير 5928 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

السبت، 09 أبريل 2022 11:41 ص
تحرير 5928 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة حملات أمنية-أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في تحرير مخالفات لـ (5928) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (5905) أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (23) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (502) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (125) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (612) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 


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