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تحرير 3 محاضر ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر بالمنيا

السبت، 09 أبريل 2022 03:07 م
تحرير 3 محاضر ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر بالمنيا اللحوم المضبوطة بالحملة بالمنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ضبطت 463 كيلو جرام لحوم بقرى مذبوحة خارج المجزر، وذلك خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، وتم تحرير 3 محاضر مخالفات خلال تلك الحملة، مشيراً إلى انه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقاً للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.


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