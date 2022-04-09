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بالحنطور.. جولة سياحية لعدد من السياح الأجانب فى شوارع بورسعيد.. صور

السبت، 09 أبريل 2022 11:15 ص
بالحنطور.. جولة سياحية لعدد من السياح الأجانب فى شوارع بورسعيد.. صور جولة السياح داخل الحنطور ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قام عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات بجولة تفقدية سياحية فى شوارع مدينة بورسعيد، للتعرف على المعالم السياحية بالمحافظة والاستمتاع بأجواء الطبيعة داخل المدينة، كما حرصوا على ركوب "الحنطور" الذى تتميز به محافظة بورسعيد، معريين عن سعادتهم بزيارة مدينة بورسعيد والاستمتاع بزيارة عدد من المناطق الأثرية والسياحية، فضلا عن إشادتهم بالمستوى الحضارى والجمالى الذى يغلب على شوارع المحافظة

وكان ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناةالسويس، استقبل أمس الجمعة، السفينة السياحية VIKING STAR " النجم الاسكندينافى" يبلغ طولها 228 متر، غاطسها 6.3 متر ، ترفع علم NORWAY، قادمة من ميناء سفاجا وعلى متنها 498 سائحا و 447 طاقم البحارة، ضمن رحلات "اليوم الواحد .

يأتى هذا فى إطار عودة السياحة للميناء بعد تأثر حركة السياحة العالمية بجائحة كورونا، فضلاً عن القيام برفع درجة الاستعداد والتأكد من تمام جاهزية كافة المرافق بالميناء، خاصة محطة الركاب السياحية وأرصفتها لاستقبال الرحلة السياحية.

جدير بالذكر، أن السفينة تم بناؤها منذ عام 2014 ، بواسطة SMC Design of London بتصميم خارجى بواسطة Clifford Denn Design ، بينما كانت Rottet Studio فى لوس أنجلوس تعمل على تصميم ديكورها الداخلي، مع التركيز على الوجهات بصفتها سفينة صغيرة نسبيا" فأنها قادرة على الوصول إلى معظم الموانئ مباشرة ، وبالتالى تسهيل عمليات الإقلاع بكفاءة ،لديها أيضًا هيكل انسيابى مُحسَّن ديناميكيًا مائيًا وقوسًا لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة فى استهلاك الوقود.

 

احدي جولات السياح
احدي جولات السياح

 

الأجانب في جولة بالشوارع
الأجانب في جولة بالشوارع

 

الجولات بالحنطور
الجولات بالحنطور

 

الحنطور في شوارع بورسعيد
الحنطور في شوارع بورسعيد

 

جانب من جولات السياح
جانب من جولات السياح

 


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