اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 07:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة الجديدة

السبت، 09 أبريل 2022 06:07 م
انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة الجديدة
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الأول لانطلاق ماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثاني لطلاب الفرقة الأولى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة وهندسة الحاسب والعلوم والأعمال والمعاملات القانونية الدولية.
 
وتأكد الدكتور معوض الخولي، خلال متابعته من توافر سبل الراحة وتوفير المناخ المناسب وكل ما يلزم لإجراء الاختبارات العملية بالمعامل من مواد وأدوات وتجهيزات لأداء الامتحانات، مشددا على ضرورة التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة العاملين بالجامعة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وكل منتسبي الجامعة.
 
وأكد رئيس جامعة المنصورة الجديدة، على ضرورة توافر كل ما يلزم لعقد الامتحانات في يسر وانتظام، وتواجد عميد الكلية وأستاذ المادة بالكلية للتغلب على أي مشكلات تواجه الطلاب، والتأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بأعمال المراقبة والملاحظة، وتوافر الخدمات الطبية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب وتأمين لجان الامتحانات، ومتابعة أي شكاوى للطلاب وإحالتها إلى المسئولين، والقيام بحلها على الفور، مع الالتزام بسرعة الإنتهاء من عمل الكنترولات وإعلان النتائج.
 
 
انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة (1)
انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة (1)

انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة (2)
انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة (2)

انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة (3)
انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة (3)

انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة (4)
انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة (4)

انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة (5)
انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة (5)

انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة (6)
انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة (6)

 


جامعة المنصورة الجديدة

امتحانات

امتحانات الجامعات

امتحانات الميد تيرم

امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

المنصورة الجديدة

الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة