انطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم بجامعة المنصورة الجديدة

الدقهلية - مرام محمد

تابع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الأول لانطلاق ماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثاني لطلاب الفرقة الأولى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة وهندسة الحاسب والعلوم والأعمال والمعاملات القانونية الدولية.

وتأكد الدكتور معوض الخولي، خلال متابعته من توافر سبل الراحة وتوفير المناخ المناسب وكل ما يلزم لإجراء الاختبارات العملية بالمعامل من مواد وأدوات وتجهيزات لأداء الامتحانات، مشددا على ضرورة التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة العاملين بالجامعة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وكل منتسبي الجامعة.

وأكد رئيس جامعة المنصورة الجديدة، على ضرورة توافر كل ما يلزم لعقد الامتحانات في يسر وانتظام، وتواجد عميد الكلية وأستاذ المادة بالكلية للتغلب على أي مشكلات تواجه الطلاب، والتأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بأعمال المراقبة والملاحظة، وتوافر الخدمات الطبية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب وتأمين لجان الامتحانات، ومتابعة أي شكاوى للطلاب وإحالتها إلى المسئولين، والقيام بحلها على الفور، مع الالتزام بسرعة الإنتهاء من عمل الكنترولات وإعلان النتائج.