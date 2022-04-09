انطلاق الدورة الرمضانية للجامعات فى 32 جامعة والنهائى 24 أبريل

كتب رامى ناجى

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد، والتي تستمر حتى 24 أبريل الجاري بمشاركة فرق كليات 32 جامعة ومعهدا.

وتقام الدورة على مرحلتين، المرحلة الأولى تقام فيها تصفيات بين كليات كل جامعة ليتأهل صاحب المركز الأول إلى المرحلة النهائية، حيث يتم عمل دورة مجمعة بين الـ32 فريقا الأوائل من كل الجامعات بتقسيمهم إلى 8 مجموعات كل مجموعة 4 فرق يتأهل منهم فريقان لدور الـ16 وصولا إلى النهائي، علما بأن مباريات المرحلة النهائية ستقام على مدار 4 أيام من 22 إلى 22 أبريل الجاري.

ويشارك في الدورة جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية وبنها وطنطا والمنصورة والزقازيق والمنوفية ومدينة السادات وبدر وكفر الشيخ والسويس وقناة السويس والفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان والوادي الجديد وجنوب الوادي، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الخاصة.