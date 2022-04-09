المفوضية الأفريقية تعرب عن قلقها لقرار طرد المبعوث الخاص للصومال

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أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عن قلقه إزاء البيان الصحفي الصادر مؤخرًا عن مكتب رئيس وزراء الصومال بشأن (طرد) الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال، السفير فرانسيسكو كايتانو ماديرا.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن الاتحاد الإفريقي رصد موقف رئيس الصومال محمد عبد الله فرماجو الذي أعرب عن أسفه لصدور البيان الصحفي المتعلق بطرد فرانسيسكو كايتانو ماديرا، حيث أكد رئيس الصومال التزام بلاده بمواصلة علاقة العمل مع السفير ماديرا بشكل خاص، وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الجديدة في الصومال بشكل عام.

وأكد رئيس المفوضية - من جديد - ثقته الكاملة بالسفير ماديرا، ويؤكد التزام الاتحاد الإفريقي المستمر بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في سعيها لاستعادة السلام والأمن والاستقرار بشكل دائم.

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الصومالي أصدر بيانا - قبل ثلاثة أيام - قرر خلاله طرد مبعوث مفوضية الإتحاد الأفريقي للصومال فرانسيسكو ماديرا ومنحه مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، بينما أكدت الرئاسة الصومالية أنها لم تتخذ أمراً بطرد مبعوث مفوضية الإتحاد الأفريقي للصومال فرانسيسكو، ولم يصلها تقرير من وزارة الخارجية بخصوص خرق ماديرا لسيادة واستقلالية البلاد.