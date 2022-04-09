المغرب: أكثر من 4 آلاف شخص تلقوا جرعة كورونا الثالثة خلال 24 ساعة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 4 آلاف و25 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة "المعززة" من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا تلك الجرعة 6 ملايين و178 ألفا و202 شخص.

وقالت الوزارة- في بيان، اليوم: إن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونا و793 ألفا و626 شخصا حتى اليوم، وأن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و268 ألفا و356 شخصا حتى اليوم.

في السياق، أضافت الوزارة أنه تم تسجيل 82 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و163 ألفا و888 حالة.

وأشارت إلى أنه لم تسجل أي وفاة واحدة جديدة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالي عند 16 ألفا و61 حالة، فيما تم تسجيل 100 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و147ألفا و93 حالة.