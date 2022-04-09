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المشدد 6 سنوات لعاطل وسائق لإتجارهما بالهيروين والحشيش بشبين القناطر

السبت، 09 أبريل 2022 01:32 م
المشدد 6 سنوات لعاطل وسائق لإتجارهما بالهيروين والحشيش بشبين القناطر محكمة جنايات بنها الدائرة التاسعة
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، والمستشار سامح عبد الغني العنتبلى، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، وعيد عبد الصادق عويس، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لعاطل وسائق، لإتجارهما بمخدرى الهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتغريم كل منهما غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8 لسنة 2022 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 42 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "طلعت ف ف"، عاطل، و"محمد ح أ"، سائق، حازا جوهر مخدرى الهيروين والحشيش بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عاطل وسائق، وبحوزتهما كمية لجوهر مخدر الهيروين وأخرى لمخدر الحشيش، بقصد الإتجار، ومبلغ مالي وهاتفين محمول بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات، إلي أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.


اخبار القليوبية

جنايات بنها

محكمة جنايات بنها

السجن المشدد

الاتجار بالمخدرات

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الدائرة التاسعة

شبين القناطر

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