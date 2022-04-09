المشدد 3 سنوات لسائق لحيازته هيروين بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لإدانته فى القضية رقم 870 لسنة 2022 ، جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح.

صدر القرار برئاسة المستشار نسیم على بیومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم ، بقيام" عرفه. ر. م" 33 عاما عامل، ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 9 لفافات تحوى جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة؛ وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.