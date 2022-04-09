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المشدد 10 سنوات لسائقين لحيازتهما 72 قطعة حشيش الشرقية

السبت، 09 أبريل 2022 02:32 م
المشدد 10 سنوات لسائقين لحيازتهما 72 قطعة حشيش الشرقية هيئة محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسیم على بیومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصاريف، لإدانتهما فى القضية رقم 113 لسنة 2022، جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، بقيام كل من " م. س.ع " 34 عاما، سائق، و" ج. س. ح"" 36 عاما، سائق، مقيمين بمركز الصف بمحافظة الجيزة، بنطاق دائرة قسم أول العاشر مستخدمين سيارة ملاكي. بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمان وبحوزتهما 20 قطعة بنية لمخدر الحشيش ومبالغ مالية بتقنين وهاتفيين محمولين، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 52 قطعة لذات المخدر، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والتربح،والسيارة للترويج لتجارتهم الغير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المتهمين والمضبوطات وإحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.


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