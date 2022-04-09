المحتكرون تحت مجهر الداخلية.. ضبط 1231 قضية تموينية متنوعة بالجمهورية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (1231) قضية تموينية متنوعة، من بينها (15) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء، بإجمالى مضبوطات بلغت (122,590طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – مسلى – أرز"- 5 طن أسمنت)، وكذا (132) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (3 طن أسمنت – 44,720 طن "دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف" –2000 لتر "سولار – بنزين" - 3167 عبوة" مبيدات حشرية – منظفات – سجائر" – 16 إسطوانة بوتاجاز – 35540 قطعة "مستلزمات طبية – أخشاب") وكذا (315) قضية فى مجال ضبط قضايا المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 10 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر – 93 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 75 قضية إنتاج خبز ناقص وزن- 47 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 41 قضية توقف عن الإنتاج – 33قضية أخرى) بمضبوطات بلغت (7,300 طن دقيق مدعم – 3150 رغيف) ، وكذا (11) قضية الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (11,300 طن "سكر – تقاوى – أسمدة").. بإجمالى مضبوطات بلغت (192,310 طن –3167 عبوة – 2000 لتر "سولار – بنزين" – 16 إسطوانة بوتاجاز – 35540 قطعة – 3150 رغيف) كان أبرزها ضبط (51 طن "أرز أبيض - دقيق أبيض - مكرونة") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الإسماعيلية.

ونجحت الجهود في ضبط (8,3 طن "عصائر") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الفيوم، وضبط (23,85 طن "دقيق أبيض - مكرونة") معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الفيوم، وضبط (10 طن "تمور") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية، وضبط (27350 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الجيزة، وضبط (10 طن "تقاوى مدعمة") خاصة بأحد البنوك محظور تداولها خارج الجميعات الزراعية تم بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (صاحب مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة بنى سويف.

وتمكنت الجهود من ضبط (10 طن "أسمدة زراعية مدعمة") خاصة بأحد البنوك محظور تداولها خارج الجميعات الزراعية بقصد عرضها للبيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ، وضبط (4,5 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (2 طن "سكر حر") بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على شوائب ، وكذا ضبط (2800 قطعة "حلوى") بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الحلوى الجافة) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (قائد سيارة حال سير بمحافظة الفيوم وبحوزته (9,46 طن أسمدة زراعية "سلفات ماغنسيوم – حامض فسفوريك") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (4 طن "مياه تبريد") مستلزمات إنتاج معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، وكذا ضبط (412 عبوة "مياه تبريد") منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة مياة تبريد السيارات "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (57000 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الشرقية، وضبط (5,5 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف حيوانية) بمحافظة الشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصانع - مخازن) غير مرخصة فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة والمقلدة وكذا المنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديرية أمن الجيزة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (3 مصانع – مخزن) "بدون ترخيص" ، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنهم ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات ("2٫2 طن و11200 لتر" مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى لمعطرات ومنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة معدة للتداول - 14400 كمامة مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر مُعدة للتداول- " 16 طن و5000 قطعة" مواد خام بلاستيكية ومنتج نهائى للعب أطفال بلاستيكية مغشوشة ومُقلدة ومُعدة للتداول - 15000متر مكعب مواد خام عبارة عن خزانات معبأة "بالأوكسجين –النيتروجين" السائل مجهولة المصدر يستخدم فـى تعبئة الأسطوانات الطبية -400 أسطوانة أوكسجين ونيتروجين معبأة بمواد غازية مجهولة المصدر ومُعدة للتداول - 97٫6 طن مواد خام ومنتج نهائى لكيماويات البناء الحديث المُغشوشة والمُقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية "مُعبأة ومُعدة للتداول").

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية , وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (8٫100 طن مواد غذائية ) بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالكة مخزن لتعبئة وتغليف السكر كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) وذلك لإدارتها المخزن بدون ترخيص ، وحيازتها كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن على (3 طن سكر غير معبأ – 2 طن سكر معبأ داخل أكياس بلاستيكية – ماكينة طحن سكر – ميزان حساس – ماكينة لحام) ، وبمواجهتها إعترفت بإدارتها المخزن بدون ترخيص وحيازتها للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .