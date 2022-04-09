اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 10:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المجمعة للتأمين الإجباري: تعرف على المركبات الكهربائية المرخصة خلال 9 أشهر

السبت، 09 أبريل 2022 10:00 م
المجمعة للتأمين الإجباري: تعرف على المركبات الكهربائية المرخصة خلال 9 أشهر سيارات كهربائية
كتبت : أمانى سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت المجمعة المصرية للتأمين، عن عدد المركبات الكهربائية التى تم التأمين عليها من 1يوليو2021 وحتى 31 مارس 2022، كالتالى:
 
احتلت فولكس فاجن المرتبة الأولى فى السيارات الملاكى بـ128سيارة، وتسلا المركز الثانى ب38سيارة و بى ام دبليو فى المركز الثالث 23 ثم هيونداى 14فى المركز الرابع  سيارة ثم فيات وهيونداى فى المركز الخامس  15 سيارة ثم بورش فى المركز السادس  13 سيارات ثم كيا فى المركز السابع 12 سيارات ثم شيفورولية 8 فى المركز الثامن وفى المركزالتاسع جاك وشيرى 7 سيارات ثم مرسيدس فى المركز العاشر 5 سيارات.
 
 

السيارات الكهربائية

ترخيص السيارات

تأمين السيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة