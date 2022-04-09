الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار "فى حب الله والوطن"

كتب: محمد الأحمدى - تصوير سامى وهيب

نظمت الكنيسة الإنجيلية فى مدينة نصر حفل إفطار المحبة اليوم السبت، تحت شعار "فى حب الله والوطن"، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، وراعى الكنيسة الدكتور القِس عزت شاكر.

وشارك فى الحفل قيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية ونخبة من المفكرين والمثقفين وعدد من الكتاب والصحفيين ‏ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون وممثلين من الأزهر الشريف والأوقاف.

وقال الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر أيان من الإنجيل " بسلام المدينة يكون لكم" مؤكدا أنه يجب أن نفتخر بأننا مصريين.

وأوضح كرم جبر أن هذا البلد فى رباط إلى يوم الدين ولا يستطيع أحد يعمل فيها فتنة وتبوء كل محاولات الانقسام بالفشل.

وقال سعد الدين الهلالى إنه يعزى الشعب المصرى فى استشهاد القمص أرسانيوس كاهن السيدة العذراء بالإسكندرية والذى أكد على احترام الدين الاسلامى للأخر المختلف والحفاظ عليه وما حدث من سفك دماء برئ منه الإسلام، مؤكدا أنه جرم خطير، موضحا أن الجيش المصرى سيظل حائط أمان لكل المصريين وأفراده هم أولادنا.

وأدان الشيخ أحمد ترك محاولات زعزعة النسيج الوطنى، مؤكدا أن هذا الشعب لا يعرف أو انقسامات على مر العصور.