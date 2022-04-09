القومى للبحوث: الصيام يحسن الصحة البدنية والنفسية وخاصة لكبار السن

كتب ـ محمد صبحى

كشفت الدكتورة يسر كاظم أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، الفوائد الصحية للمسنين، موضحة أنه يطلق اسم مسنين علي من هم فوق الستين عاما أما الشيخوخة فغالبا فوق السبعين عاما، والقاعدة العامة للصيام هي أن الصيام مفيد لكل العمار إلا في حالات مرضية معينة تستلزم الفطور، ولكن غير ذلك فإن للصيام فوائد صحية ونفسية وروحانية عديده تزداد مع التقدم في العمر .

وأوضحت الدكتورة يسر كاظم، أنه ثبت دور الصيام في تحسين الصحة البدنية والنفسية وبصفة خاصة لكبار السن وذلك عن طريق تحفيز الجهاز المناعي وتقليل احتمالات الإصابة ب السرطان وكذلك تحسين وظائف المخ الادراكيه والنفسية ومن هنا ندرك ان الصيام تزيد فوائده مع التقدم في العمر طالما لا يوجد موانع صحيه تحول دون الصيام .

وكشفت الضوابط لصوم صحي مع تقدم السن وهى شرب وتعويض المياه هي أهم عامل نحرص عليه في كبار السن ويجب التأكيد علي عدم التعرض للشمس او الحرارة اثناء الصيام ، كذلك الحرص علي أكل عدة وجبات صغيرة وخفيفة في الفترة من المغرب الي السحور، والاهتمام بالنوم عدد ساعات كافية لأن قلة النوم لها تأثير سلبي علي صحة المسنين.

وشددت على أنه يجب أن يتناول المسن علي الأقل 6 كوب من الماء و2 كوب زباي وكثير من الخضروات والفاكهة وقليل من المخللات التي تعوض نقص الأملاح أثناء الصيام، كما تمنح كثير من البكتيريا المفيده التي تعزز المناعة ووظائف المخ مع تقليل كميه الحلويات والسكريات والدهون في الوجبات.

وتابعت، أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة، أن الصيام يسهم في تحسين الذاكرة والتركيز والحالة المزاجية وذلك بعد التعود علي نظام الصيام أي بعد حوالي 3 أو 4 أيام من الصيام المنتظم . والتفسير العلمي لما يحدث للمخ مع الصيام هو أن عملية الصيام تزيد من مادة بروتينية تسمي (BDNF)، وهي تحفز نمو الخلايا العصبية وتزيد من بلاستيكية المخ من خلال بناء شبكات ووصلات عصبية جديدة مما ينتج عنه تحسن ملحوظ في كل وظائف المخ لدرجة أن هناك أبحاثا تم عملها علي فئران التجارب تشير إلى أن الانتظام علي الصيام يقلل من احتمالات الاصابه بمرض الزهايمر في الكبر .وفي بحث أخر في نفس السياق وجد أن هناك تحسنا تشريحيا في تركيبة المخ في حيوانات التجارب التي تخضع لنظام الصيام المتقطع.

وقد وجد أن الصيام يساهم في تحسن نوعية المستعمرات الجرثومية الموجودة بالجهاز الهضمي وكذلك يزيد من تنوعه مما يسهم بطرق متعددة في تنشيط عملية تجديد خلايا المخ وتعزيز ميلاد خلايا عصبية جديدة. Neuorgenesisتفسير ذلك العلمي انه بعد مروم حوالي 12 ساعة من الصيام يحدث تحول في مصدر الطاقه من سكر الجلوكوز الي الكيتونات وتعتبر الكيتونات مصدر افضل للطاقة بالنسبة للمخ، حيث إنها تقوم بتنشيط وتنظيم كثير من وظائف المخ بصورة أكثر فاعلية من الجلوكوز مما يزيد من بلاستيكيه المخ ويزيد القدرة علي التعلم علي المدي الطويل والقصيروكذلك تحسن الحالة المزاجية وتقلل الشعور بالقلق والاكتئاب .