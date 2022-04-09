اليوم السابع
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السبت، 09 أبريل 2022 02:24 م
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العثور على جثة شاب فى حالة تعفن داخل مسكن بالشرقية

السبت، 09 أبريل 2022 01:57 م
العثور على جثة شاب فى حالة تعفن داخل مسكن بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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استقبلت مشرحة مستشفى بلبيس بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم، جثة شاب فى العقد الثالث من العمر، فى حالة تعفن تام، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بلاغا بالعثور على جثة فى حالة تعفن داخل منزل ناحية سعدون دائرة قسم شرطة بلبيس.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب عمره 28 سنة فى حالة تعفن داخل مسكن،  وبالفحص تبين أنه لم يكمل دراسته الجامعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت إنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها عما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الوفاة من عدمه.

 

 

 



 

 


الشرقية

سعدون

قسم شرطة بلبيس

جثة فى حالة تعفن

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