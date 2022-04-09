اليوم السابع
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العثور على جثة سيدة طافية بمياه بحر البقر بالشرقية

السبت، 09 أبريل 2022 02:40 م
العثور على جثة سيدة طافية بمياه بحر البقر بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم، من انتشال جثة سيدة عثر عليها طافية بسطح مياه بحر البقر، دائرة مركز الحسينية وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد من شرطة النجدة بالعثور على جثة لسيدة طافية على سطح الماء ناحية بحر البقر دائرة المركز.

تم إنتشال الجثة وتبين أنها لسيدة  تدعى" مبروكة أ م " 50 عاما وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزى تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بإنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، و طلبت تحريات المباحث حول الوفاة وكيفية حدوثها عما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الوفاة من عدمه.

 


 

 


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