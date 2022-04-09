اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 05:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: حقن الوريد أو العضل لا تسبب الإفطار ومراجعة الطبيب ضرورية

السبت، 09 أبريل 2022 05:13 م
الصحة: حقن الوريد أو العضل لا تسبب الإفطار ومراجعة الطبيب ضرورية الحقن
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قالت وزارة الصحة والسكان إن الحقن التي تؤخد في الوريد أو العضل لا تسبب الإفطار مؤكدة أنه يجب مراجعة الطبيب قبل تناول أى دواء .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن وزارة الصحة والسكان توفر الرد على كافة استفسارات المواطنين حول الحصول علي الدواء أو الرغبة في الكشف من خلال الخطوط الساخة للوزارة .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف


الصحة

حقن العضل

حقن الوريد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة