اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 04:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الفنزويلى "مادورو": الغرب يريد تقسيم روسيا

السبت، 09 أبريل 2022 04:00 ص
الرئيس الفنزويلى "مادورو": الغرب يريد تقسيم روسيا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن الغرب يخوض حربا واسعة ضد روسيا ويريد تقسيمها والقضاء على الأمل بعالم متعدد الأقطاب.

وقال مادورو في كلمة له يوم الجمعة، إن "الغرب ينسق الجهود الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية في حرب كبيرة ضد روسيا... وهم يريدون حربا لتقسيم روسيا إلى أجزاء وتدميرها والقضاء على الأمل بعالم متعدد الأقطاب".

وأشار مادورو إلى أن هناك "ديكتاتورية إعلامية غربية تسعى لتبرير التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة مدمرة".

وكان الرئيس الفنزويلي قد صرح في وقت سابق بأن "الحرب العالمية قد بدأت"، معتبرا العقوبات الاقتصادية "المرحلة الأولى" منها، وداعيا للتخلي عنها.


نيكولاس مادورو

فنزويلا

روسيا

امريكا

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقرير صحفى: فنزويلا تمتلك 4 أضعاف الغاز من احتياطيات أمريكا اللاتينية كلها

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:27 ص

رئيس فنزويلا يستقبل الجالية المسلمة ويهنئها بشهر رمضان

الأحد، 03 أبريل 2022 02:48 م

فنزويلا تكسب المعركة ضد التضخم الجامح.. 10 سنوات من المحاولات لطى صفحة الأزمة.. وخبير يكشف: "الدولرة" ساهمت فى إنقاذ البلاد.. وصحيفة: توقعات بازدهار الاقتصاد وتحقيق مكاسب من حرب أوكرانيا بعد ارتفاع أسعار النفط

الإثنين، 28 مارس 2022 03:00 ص

تقرير: صادرات فنزويلا إلى الولايات المتحدة زادت بنسبة 80% خلال عام 2021

الثلاثاء، 15 مارس 2022 10:06 ص

رئيس تشيلى يدعو دول المنطقة لاعتماد الحصص فى استقبال اللاجئين من فنزويلا

الثلاثاء، 15 مارس 2022 04:29 ص

البيت الأبيض: لا نجرى نقاشات مع فنزويلا لشراء النفط

الثلاثاء، 15 مارس 2022 04:05 ص

"الذهب الأسود" وراء ذوبان الجليد بين فنزويلا والولايات المتحدة.. واشنطن تسعى للحصول على بديل للنفط الروسى من كاراكاس واستئناف الحوار.. خبير: رفع العقوبات ليس كافيا لإغواء كراكاس.. وهل مادورو مستعد لخيانة بوتين؟

السبت، 12 مارس 2022 05:00 ص

فنزويلا تأمل بتطوير الحوار مع واشنطن بعد زيارة الوفد الأمريكي

السبت، 12 مارس 2022 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة