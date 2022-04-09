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الرئيس السيسي يجتمع بوزيرة الهجرة ويطمئن على سلامة الجالية المصرية بأوكرانيا

السبت، 09 أبريل 2022 02:54 م
الرئيس السيسي يجتمع بوزيرة الهجرة ويطمئن على سلامة الجالية المصرية بأوكرانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطمأن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا، حيث اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية، وكذا المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة، وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلاً عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية.
 
ووجه الرئيس بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر.

 

السيسي

الرئيس السيسي

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