الرئيس السيسي يجتمع بوزيرة الهجرة ويطمئن على سلامة الجالية المصرية بأوكرانيا

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطمأن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا، حيث اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية، وكذا المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة، وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلاً عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية.