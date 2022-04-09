الدفاع الروسية: أوكرانيا تخطط لاستفزاز جديد لاتهام روسيا بارتكاب مذابح

كتب ـ محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امتلاكها معلومات مؤكدة تشير إلى أن النظام الأوكراني يخطط لاستفزاز جديد بهدف اتهام روسيا بارتكاب مذابح ضد مدنيين في بلدة إربن بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك وفق خبر عاجل لـ"روسيا اليوم".

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية- وتلقت روسيا جراء تلك الخطوة حزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.