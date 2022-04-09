الحماية المدنية تخمد حريقا نشب في مزرعة دواجن بالشرقية

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمزرعة بناحية قرية الشهداء القراموص دائرة مركز أبو كبير وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمزرعة دواجن ملك " محمد ع" والمزرعة مكونة من طابق واحد مبنى بالطوب الدبش، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وأسفر الحريق عن نفوق 2000 فرخ وسقف المزرعة،ويرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري إحالته للنيابة العامة.

وفى سياق متصل تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بمنزل ناحية كفر الأعصر دائرة أبوكبير، إثر حدوث ماس كهربائي بمنزل مدرس بالقرية، ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا، وجارى تحرير محضر بالواقعة.



