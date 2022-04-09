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الجيش اليمنى: 108 خروقات من الحوثيين للهدنة فى يومها السادس على التوالى

السبت، 09 أبريل 2022 12:04 م
الجيش اليمنى: 108 خروقات من الحوثيين للهدنة فى يومها السادس على التوالى الجيش اليمنى
كتب محمد جمال

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أكد الجيش اليمنى أن جماعة الحوثى تواصل تصعيد خروقاتها للهدنة الأممية المعلنة لليوم السادس على التوالي، فى كافة جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب.

وذكر المركز الإعلامى للجيش اليمنى - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) اليمنية - أن جماعة الحوثى ارتكبت 108 خروقات للهدنة من بينها 29 انتهاكًا فى جبهات محور تعز، و24 فى جبهات مأرب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و24 انتهاكا غرب حجة، و23 فى محورى البرح غرب تعز وحيس بالحديدة، بالإضافة إلى 5 خروقات فى جبهات شرق الجوف، و3 خروقات فى جبهتى مريس وبتار بالضالع.


وأوضح البيان أن الخروقات تنوعت بين استهداف مواقع القوات الحكومية بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، واستهداف مواقع بالطائرات المسيرة وبالأخص فى جبهات جنوب وغرب مأرب، وكذا نشر قناصين أمام مواقع لقوات الجيش فى عدّة جبهات وخصوصاً غرب وجنوب مأرب.


وأكد البيان أن تصعيد الحوثيين وانتهاكاتها للهدنة الأممية، يأتى فى ظل الالتزام التام لقوات الجيش والمقاومة الشعبية بوقف إطلاق النار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.


يذكر أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج حث فى وقت سابق الأطراف اليمنية على ضبط النفس والالتزام بالهدنة المعلنة.

 

 


الجيش اليمنى

الحوثيين

أخبار اليمن

تعز

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