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الجزائر.. صفر وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

السبت، 09 أبريل 2022 02:00 ص
الجزائر.. صفر وفيات بكورونا خلال 24 ساعة كورونا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الجمعة تسجيل صفر وفيات و7 إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وفى بيان للوزارة فقد تم تسجيل 3 مرضى متواجدون فى العناية المركزة، فيما تم تسجيل 0 حالة تماثلت للشفاء.

وحسب الوزارة، يتواجد 3 مرضى فقط فى العناية المركزة، فيما لم يتم تسجيل أى حالة شفاء. ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامى للقناع. كما أكدت أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كورونا.

 


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