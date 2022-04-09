الجريمة الضاحكة.. حلاقة فراء قطط الشوارع في إنجلترا لأغراض شخصية

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" الجريمة الضاحكة"، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة جديدة خاصة بالقطط ولكن ليس عن قتلها وتعذيبها، لأن الجديد بإنجلترا هو اكتشاف البعض فى يناير 2016، لقطط بدون فراء، مما يشير إلى قيام البعض بحلاقة فراء قطط الشارع، للاستفادة منها فى أمر ما، لكن لم يتم العثور على الفاعل.

وتمتلىء صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب وغيرها من الجرائم التى اعتاد القارىء على قرأتها، لكن نادراً ماتحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله، مثل سرقة رمال البحر والجليد وغيرها من الجرائم والتى جمعها تقرير منشور بموقع "listverse".