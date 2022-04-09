اليوم السابع
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"التموين" تواصل استلام الأقماح من المزارعين بعد زيادة السعات التخزينية

السبت، 09 أبريل 2022 04:00 ص
"التموين" تواصل استلام الأقماح من المزارعين بعد زيادة السعات التخزينية القمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام  القمح المحلى من المزارعين ،حيث استعدت وزارة التموين لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح، كما جهزت وزارة التموين أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لهذا الأمر لاستقبال القمح المورد من المزارعين، مع تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح الموردة لهم على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التى وضعت من قبل.
 
 
 
 وتتمثل جهات التسويق فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى وأنه يجب على كل من يملك محصولا من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية وألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً وفى حالة بيع أى كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة فى المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
 
 

التموين

الأقماح المحلية

القمح من المزارعين

القمح المحلى

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