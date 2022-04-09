اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 أبريل 2022 08:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التضامن تستأنف غدا صرف المعاشات من بنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة

السبت، 09 أبريل 2022 09:11 م
التضامن تستأنف غدا صرف المعاشات من بنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى، غدا الأحد، صرف معاشات أبريل من فروع بنك ناصر الاجتماعى، بالزيادة 13% وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية.

كما تستمر الهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى صرف معاشات ابريل زيادةُ المعاشات بنسبة 13% فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.

 وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من إبريل 2022 وذلك بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيه، حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالى 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

 


التضامن

معاش أبريل بفروع بنك ناصر

معاشات أبريل

زيادة معاشات أبريل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة