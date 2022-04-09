وأكد وزير الخارجية التشيكى يان ليبافسكى - فى تصريحات صحفية نقلها راديو "براغ الدولى" اليوم /السبت/ - على رغبة بلاده فى دعم /كييف/ دبلوماسيًا وعلى التواجد بالعاصمة الأوكرانية.

ولفت ليبافسكى إلى أن مسئوليه مهتمون بهذا الشأن بصورة مكثفة ويأملون فى فتح السفارة التشيكية مجددًا فى /كييف/ قريبًا.