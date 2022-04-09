اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 08:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الانتخابات الفرنسية: تراجع ماكرون في استطلاعات الرأي.. مارين لوبان تواصل الصعود

السبت، 09 أبريل 2022 07:46 م
الانتخابات الفرنسية: تراجع ماكرون في استطلاعات الرأي.. مارين لوبان تواصل الصعود ماكرون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع جميع استطلاعات الرأي منذ اسابيع تأهل الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان فى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها غدا الأحد مع تضاؤل الفارق بينهما في استطلاعات الرأي.

 

وأبرز الموقع الإلكتروني الإخباري للصحيفة الاقتصادية والمالية الفرنسية "ليزيكو" أن ماكرون فقد الميزة التي اكتسبها كـ أمير حرب منذ أندلاع الحرب في أوكرانيا و تراجعت نسبته التى حصل عليها فى نوايا التصويت لتصل إلى 26 % أي بانخفاض نقطتين هذا الأسبوع و أربع نقاط منذ منتصف مارس الماضى فى حين واصلت مرشحة حزب «التجمع الوطني»، مارين لوبن، تقدمها في استطلاعات الرأي، معززة مركزها الثاني في الجولة الأولى بـ22% من نوايا التصويت، بعدما تقدمت بنقطتين ، بحسب مقياس «OpinionWay-K a Partners» اليومي لصالح «ليزيكو».

 

ونوهت صحيفة "ليزيكو" إلى أن أربع نقاط بات تفصل بين ماكرون و مارين لوبان وأن تقليص الفجوة بينهما كان له تداعيات على معظم المؤشرات الأخرى فى مقياس OpinionWay-Kéa Partners

 

وبحسب " ليزيكو" يعتقد 30% من الفرنسيين أن مارين لوبان حصدت، الأسبوع الماضى، العديد من النقاط بزيادة تقدر بنحو 5 نقاط سمحت لها و لأول مرة منذ بداية العام الجارى بان تحتل الصدارة فى المقابل تراجع إيمانويل ماكرون 6 نقاط (21%) هذا الأسبوع؛ ليحتل المركز الثاني، وبعد أن ظل و لمدة خمس أسابيع متتالية (منذ بداية الحرب في أوكرانيا)، متربعا على مقدمة المؤشرات.

 

وبحسب مقياس «OpinionWay-Kea Partners أعرب 21% من الفرنسيين عن رغبتهم فى فوز مارين لوبان في الجولة الثانية، بزيادة قدرها 3 نقاط في أسبوع . هذه النتيجة، التي تقترب من نوايا التصويت لصالحها ، استمرت في الزيادة منذ منتصف فبراير الماضي (13% حينئذ) في حين قال 17 % من الفرنسين أن مارين لوبان ستفوز فى الأنتخابات بزيادة قدرها 7 نقاط فى شهر إلا أن ماكرون لا يزال متقدما عليها (59%) حتى مع تسجيل أكبر انخفاض له في هذا المؤشر منذ بداية مقياس ليزيكو (-3 نقاط).

 

وأشارت ليزيكو أنه فى العام 2017 وصلت نسبة المشاركة ، خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ، نحو 8ر77% من الفرنسيين المسجلين في القوائم الانتخابية . ومن المتوقع أن يكون الامتناع عن التصويت هذا العام أعلى حيث يقدر مؤشر المشاركة بنحو 71%.

 

ويتنافس في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة 12 مرشحاً، وهم: ناتالي آرتو عن حزب «النضال العمالي»، وفابيان روسيل عن الحزب «الشيوعي الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن حزب «الجمهورية إلى الأمام»، إلى جانب جان لاسال عن حزب «لنقاوم»، ومارين لوبان عن حزب «التجمع الوطني»، إيريك زمور عن حزب «الاسترداد»، إضافة إلى جون لوك ميلنشون عن حزب «فرنسا الأبية»، وآن هيدالغو عن «الحزب الاشتراكي»، ويانيك جادو عن حزب «البيئة والخضر»، و فاليري بيكريس عن حزب «الجمهوريين»، وفيليب بوتو عن حزب «الجديد لمناهضة الرأسمالية»، وأخيراً نيكولا ديبون إينيان عن حزب «انهضي فرنسا».

 

 


الانتخابات الفرنسية 2022

انتخابات فرنسا 2022

الاليزية

اخبار فرنسا

الانتخابات الفرنسية

ايمانويل ماكرون

مارين لوبان

أريك زامور

أريك زيمور

موعد الانتخابات الفرنسية

موعد انتخابات الرئاسة الفرنسية

الجولة الاولي من الانتخابات الفرنسية

جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية

فرز أصوات الانتخابات الفرنسية

نتائج الانتخابات الفرنسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة