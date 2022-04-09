الإعدام لعاطل قتل مزارعا بسكين لسرقة مبلغ مالى في طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، ومحمود منيب، بالإعدام شنقا لعاطل لاتهامه بقتل شخص وسرقة مبلغ مالى منه بمنطقة الصفا دائرة مركز شرطة طوخ، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27931 لسنة 2020 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2431 لسنة 2020 كلى شمال بنها، أن المتهم "طلعت إ ط"، 19 سنة، عاطل وشهرته "بوجى" قتل عمدا المجنى عليه "إبراهيم أ ش"، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وقتله حال عدم الانصياع لأوامره بتسليمه المبلغ المالى الموجود بحوزته، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين"، وتربص له مختبأ قبالة مسكنه وما أن سنحت له الفرصة حتى دلف إليه مشهرا سلاحه وعندما حال المجنى عليه من تنفيذ مبتغاه سدد له عدة طعنات حتى خارت قواه، وسرق مبلغ مالى وهاتف محمول من مسكن المجنى عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من ربة منزل بالعثور على جثة زوجها بمنزلهم الآخر، على الفور جرى إخطار مدير أمن القليوبية ومدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وتشكل فريق بحثى وتمكنت من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح الأبيض المضبوط، وكذلك التحفظ على الهاتف المحمول وسلسلة المفاتيح التى أرشد عنها المتهم خلال التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.