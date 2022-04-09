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الأمم المتحدة: 4149 ضحية من المدنيين بسبب الحرب في أوكرانيا

السبت، 09 أبريل 2022 05:51 م
الأمم المتحدة: 4149 ضحية من المدنيين بسبب الحرب في أوكرانيا الحرب في أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين جراء النزاع الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي وحتى الآن، حيث بلغ 4149 ضحية بينهم 1766 قتيلا و2383 مصابا.

 

وأوضح المكتب الأممي أن 630 مدنيا قتلوا وأصيب 1213 في منطقتي دونيتسك ولوهانسك ، في حين قتل 560 مدنيا وأصيب 944 اخرون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الاوكرانية فى حين قتل 70 مدنيا وأصيب 269 آخرون وذلك في المناطق التي نصبت نفسها بنفسها.

 

وذكر أن 1136 مدنيا قتلوا وأصيب 1170 في مناطق أوكرانية أخرى هي: مدينة كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف واوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك ومناطق جيتومير والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الإصابات.


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