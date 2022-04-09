اعرف مخالفتك.. كيف تلغي رخصة السائق وفقا لمشروع قانون المرور الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

يناقش البرلمان قانون المرور الجديد داخل أروقته، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومي للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائي للقانون لإقراره في مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذي يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت

وقال مصدر أمني، إن هناك مقترحا من خلال إلغاء عقوبة سحب الرخصة بشكل نهائي، واستبدالها بنظام النقاط، حيث سيتم إعطاء صاحب الرخصة نحو 50 نقطة، وعند كل مخالفة يتم سحب نقطة ثم نقطتين ثم ثلاث نقاط ثم أربعة نقاط ثم خمسة نقاط حتى تنتهي بعدد مسموح لها ، بعدها يتم سحب الرخصة 30 يوما بخلاف العقوبة الجنائية، وبعد سحب الرخصة لابد أن يدخل قائد السيارة إلى مدرسة القيادة لتعلم قانون المرور، ولو تكرر 3 سوابق تلغي الرخصة سنة كاملة و يتم تطبيق تلك التجربة في جميع الدول.

وشدد المصدر، على أنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة، أو بتوكيل خاص منه منعا لتعدد التوكيلات بشكل نهائي، والتي تسبب أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقاري، وذلك للحد من عمليات التزوير التي نراها بشكل متكرر في السيارات، وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه الى مكتب الشهر العقاري لتسجيل بيانات المركبة، كما سيتم وضع مادة تفيد بعدم حصول أي سائق على رخصة القيادة بدون التدريب في مراكز معتمدة من جانب الدولة، وبشهادات تثبت كفاءته في القيادة، منعا لوقوع الحوادث المرورية