استمرار رصف الطرق بالأسفلت والإنترلوك وإصلاح خط طرد بـ3 مدن بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن مطوبس ودسوق وفوه بمحافظة كفر الشيخ، حملات لرفع كفاءة الانارة، وحملات نظافة، واستكمال أعمال الرصف بالأسفلت، والرصف بالانترلوك بعدد من شوارع فوه وبدسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال الأعمال بوضع طبقة الاسفلت النهائية بالمناطق المدرجة بالرصف، امتداد الدلتا والجمهورية حتى شارع المدراس ضمن الخطة الإضافية لعام 2020/2021، وتم استكمال الأعمال ووضع طبقة الأسفلت و القيام بقياس درجة الحرارة لطبقة الاسلفت بالإضافة بسحب عينة من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء، جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف للشوارع المحددة بالخطة الزمنية.

كما أشرف رئيس مدينة دسوق على بدء أعمال التجميل وتركيب الانترلوك بشارع بالمدارس عقب الانتهاء من الرصف، واستمرار تكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى، وتفقد محطات الصرف والمصالح، وتابع تطهير خطوط الصرف بقرى دسوق استكمال اعمال رفع كفاءة الانارة العامة بدسوق.

وتفقد ياسر سعد خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس المقلب العمومي بالطريق الدولي الساحلي، مكلفاً رئيس الوحدة المحلية القروية للجزيرة الخضراء بسرعة إزالة الإشغالات ورفع القمامة المتراكمة على مداخل المقلب، للحفاظ على سرعة الإنجاز في عملية التفريغ للسيارات الأتية من مراكز كفر الشيخ والحامول وبلطيم والبرلس ومطوبس وسيدى سالم.

عمال النظافة اليومية ،ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، لرفع كفاءة النظافة العامة من خلال رفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتابع اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال صيانه وإصلاح خط صرف صحي بشارع الفتح ، موجها بتكثيف الجهود لسرعه الانتهاء من أعمال الإصلاح، كما تابع أعمال فك وتركيب الطوب البوبيه والانترلوك بسوق المدينة، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لإنهاء الأعمال حسب الأصول الفنية وبأسرع وقت ممكن مع مراعاة الميول للشوارع لصفايات الأمطار.



استمرار الرصف بالانترلوك



الرصف بالانترلوك



بدسوق متابعة اعمال الرصف



جانب من اعغمال التطوير



رصف الشوارع بدسوق



رفع كفاءة الاعمدة



كنس الشوارع



متابعة اعمال الرصف بدسوق



متابعة اعمال الرصف