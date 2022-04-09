استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك للسلة في التصفيات الأفريقية

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة فريق كرة السلة بنادى الزمالك، فى التصفيات الأفريقية bal التى تقام بمصر فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية لاعبي الزمالك وكوبرا السودانى فى الثامنة من مساء اليوم، فى أولى مبارياته بالبطولة، على أن تقام باقى مبارياته أيام 12 و15 و16 و19 أبريل الجارى.

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بجانب فرق كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دى لواندا الإنجولى، وفاب الكاميرونى وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا وسبير فوكاس الكونغولى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الحلم بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى، حيث توج الفريق باللقب فى النسخة الماضية التى أقيمت برواندا، وشارك فى بطولة كأس العالم.

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كل من "أدهم عصام، إدجار سوسا، مايك ماكيني، أحمد عزب، عمر هشام، ستروباري، إسلام سالم، أحمد ياسر مودي، أنس أسامة، إيك ديجو، مصطفى مكاوي "كيجو"، وحازم المشد.