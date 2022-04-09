ارتفاع حصيلة ضحايا قصف محطة كراماتورسك للقطارات فى أوكرانيا إلى 52 شخصا

كتب محمد جمال

ارتفاع حصيلة ضحايا قصف محطة كراماتورسك للقطارات شرقى أوكرانيا إلى 52 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال، حسبما ذكرت إذاعة أوروبا الحرة، حيث أصيبت المحطة بصاروخ باليستى قصير المدى من طراز "توشكا يو" يحتوى على قنابل عنقودية، وفق ما قال حاكم المنطقة، بافلو كيرلينكو.

وأدانت عدة دول ومؤسسات دولية، استهداف القوات الروسية، محطة قطارات كراماتورسك شرق أوكرانيا، حيث قالت السلطات الأوكرانية وفرق الإغاثة، أمس إن ضربة صاروخية قتلت أكثر من 39 شخصًا وأصابت أكثر من 100 فى محطة قطار كانت تُستخدم لإجلاء المدنيين فى شرق أوكرانيا، وفقا لقناة العربية.

وقال المستشار الرئاسى الأوكرانى، إن محطة قطارات كراماتورسك استهدفت بصاروخ إسكندر، بينما ما نفت وزارة الدفاع الروسية القصف، مؤكدة أن الصاروخ المستخدم فى قصف محطة القطارات تستخدمه أوكرانيا فقط، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها لم تقصف أى أهداف اليوم فى كراماتورسك.

وقال رئيس السكك الحديدية الأوكرانية، ألكسندر كاميشين، إن الضربة وقعت فى كراماتورسك، وهى مدينة فى منطقة دونيتسك، بقصف صاروخى، بدوره قال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو أن آلاف الأشخاص كانوا فى محطة القطار وقت الضربة، يستعدون للإجلاء إلى مناطق أكثر أمانًا، حيث تركز روسيا قواتها فى شرق أوكرانيا.

وقالت السفارة الأمريكية فى كييف، إن هجوم محطة كراماتورسك وحشى، موضحا أن العالم سيحاسب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فيما أكد البرلمان الأوروبى، أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب فى أوكرانيا.

وأدان البيت الأبيض الهجوم على محطة قطارات كراماتورسك شرق أوكرانيا، فيما أعلنت فنلندا عن طرد دبلوماسيين روسيين اثنين بسبب الحرب فى أوكرانيا، وقال رئيس وزراء أوكرانيا، دنيس أناتوليفيج شميكال، أن قصف روسيا لمحطة قطارات كراماتورسك جريمة ويجب أن تعاقب عليها، ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالهجوم الصاروخى على محطة قطارات كراماتورسك بأوكرانيا.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية، إن القوات الروسية انسحبت الآن بالكامل من شمال أوكرانيا إلى بيلاروسيا وروسيا، موضحة أنه سيتم نقل بعض هذه القوات الروسية على الأقل إلى شرق أوكرانيا للقتال فى دونباس. وأضافت أن أى إعادة انتشار كبير من الشمال ستستغرق أسبوعا على الأقل.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية، إن القصف الروسى على المدن فى الشرق والجنوب مستمر، وإن القوات الروسية تقدمت جنوبا من مدينة إيزيوم التى لا تزال تحت سيطرتها.

وقال دبلوماسى أوروبى، إن مفاوضات أوكرانيا وروسيا غير مثمرة والعالم عاجز عن إيقاف الحرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال دنيس أناتوليفيج شميكال، رئيس الوزراء الأوكرانى، أن "قصف محطة قطارات كراماتورسك جريمة وروسيا أثبتت مكانتها كدولة إرهابية"، وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية، أن عددا من القتلى المدنيين لقوا مصرعهم إثر قصف روسى على ميناء ماريوبول، اليوم الجمعة، وأكدت الوكالة، أن 39 شخصا قتلوا وأصيب 87 آخرين فى قصف روسى على محطة سكة حديد "كراماتورسك".

من جانبه قال محافظ دونيتسك، أن "القوات الروسية استهدفت محطة قطارات كراماتورسك لمنع إجلاء المدنيين".