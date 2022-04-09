اليوم السابع
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إصابة 40 شخصا فى حادث على طريق سريع بألمانيا بسبب الجليد

السبت، 09 أبريل 2022 09:03 ص
إصابة 40 شخصا فى حادث على طريق سريع بألمانيا بسبب الجليد حادث تصادم
كتب محمد جمال

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أصيب 40 شخصا فى اضطراب مرورى على الطريق السريع رقم 7 فى ألمانيا بالقرب من مدينة كالتنكيرشن بولاية شليزفيج هولشتاين أقصى شمالى ألمانيا، وقال متحدث باسم الشرطة إنه وفقا للنتائج الأولية كانت هناك عاصفة قوية من المطر الجليدى (البرَد)، تسببت فى اضطراب الوضع المرورى، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف أنه فى نحو الساعة الحادية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا اصطدمت 12 سيارة بين مفترقى بلدتى هينزشيت أوتلبورج كالتنكيرشن فى اتجاه الجنوب، وأوضح أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة فى الحادث بينما أصيب 36 آخرون بجروح طفيفة.

وتم إغلاق سبعة طرق فى اتجاه الجنوب لعدة ساعات بدءا من قبالة بلدة باد بارمشتيت من أجل تيسير عملية الإنقاذ وانتشال المصابين.


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كالتنكيرشن

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شليزفيج هولشتاين

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