إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بين طرفين بسبب معاكسة فتاة بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين بالعصا والأسلحة البيضاء بسبب معاكسة إحدى الطالبات أثناء خروجها من المدرسة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين بجروح متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر شكر، وتم تحويلهم لمستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بالعصا والأسلحة البيضاء بين طرفين وسقوط مصابين، جرى نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التي أحالتهم لمستشفى بنها الجامعي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بسبب معاكسة إحدى الفتيات مقيمة بمنيا القمح وطالبة بمدرسة التجارة بكفر تصفا على أثرها اصطحبت عائلتها إلى قرية كفر تصفا ونشبت مشاجرة مع عائلة عباس بسبب معاكستها أثناء الخروج من المدرسة، وأسفرت عن إصابة "محمد.م"، وشقيقه "إسلام.م" من عائلة موافي بمنيا القمح محافظة الشرقية من الطرف الأول، وإصابة "مصطفى.ع"، وشقيقه "محمد.ع" من عائلة عباس بقرية كفر تصفا طرف ثاني.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العناني مدير مباحث القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.