إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم، عند نقطة الكيلو 20 بالقرب من بوابة الرسوم وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، مما نتج عنه إصابة 12 من مستقلى السيارتين، تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من خدمات تأمين الطريق الصحراوى الشرقى بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص ووجود مصابين، وتم الدفع بالقوات لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفات المختلفة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل نتج عنها إصابة كلا من 20 إبراهيم رمسيس خليل 41 سنة بسحجات وكدمات بالجسم مع كدمه بالظهر وجابر خليل رمسيس 65 سنة بكدمه بالظهر مع سحجات وكدمات بالجسم ومحمد سليم محمد 45 سنة بإشتباه كسر بالساق الأيسر وحنان ناصر السيد 35 سنة إشتباه كسر بالساق الأيمن وعبدالوهاب بكرى بكر 75 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وأحمد محمد احمد 64 سنة بكدمات وسحجات بالجسم وصابره فوزي حسن 50 سنة إشتباه ما بعد الإرتجاج ، ورانيا حامد حماده 3 سنوات بسحجات وكدمات بالجسم وبرسليه عادل جيد 5 سنوات بإشتباه ما بعد الإرتجاج ونجيب خليل رمسيس يإشتباه كسر بالقدم اليمني وجوده جيد جوده 30 سحجات وكدمات بالجسم بجرح أعلى العين اليمني.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج والحالة العامة للمصابين مستقرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.