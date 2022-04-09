إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام كوبري سيراميكا، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة.

جري الدفع بـ8 سيارات إسعاف، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، و4 مصابين إلى مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق.