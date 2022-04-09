إصابة طفل رضيع إثر تناوله صابونا سائلا بطريق الخطأ فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

استقبل مستشفى كفر صقر المركزى بمحافظة الشرقية، طفل رضيع مصاب بحالة إعياء شديدة وتم عمل الإسعافات الأولية له وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الخدمة الطبيبة اللازمة.

ووصل الطفل " محمد أ ع" عام ونصف مقيم دائرة مركز كفر صقر، مصابا بحالة إعياء شديدة، وتبين حدوث إصابته ادعاء تناول صابون سائل بالمنزل بطريق الخطأ، تم عمل الاسعافات الاولية له، وتحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الخدمة الطبيبة اللازمة.

وفى سياق متصل أصيب 3 أشخاص ناحية أبو شلبى القرين، بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية بمفارق القرين وتم نقلهم إلى مستشفى القرين لتلقى الخدمة الطبيبة وقاموا بمغادرة المستشفى لتحسن حالتهم.