اليوم السابع
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السبت، 09 أبريل 2022 02:24 م
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إصابة طفلين إثر تناولهما عقاقير بطريق الخطأ فى الشرقية

السبت، 09 أبريل 2022 01:41 م
إصابة طفلين إثر تناولهما عقاقير بطريق الخطأ فى الشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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استقبل مستشفى السوق المركزى محافظة الشرقية، طفلين شقيقين مصابين بحالة إعياء شديدة إثر تناولهما عقاقير طبية بطريق الخطأ، تم عمل الإسعافات الأولية لهما.

حيث وصل الطفلين " تسنيم" 4 سنوات وشقيقها "محمود" 7 سنوات مصابين بحالة إعياء شديدة، وتبين حدوث إصابتهما ادعاء تناولهما عقاقير طبيبة بالمنزل بطريق الخطأ، تم عمل الاسعافات الاولية لهما وغادرا المستشفى بناء على طلب الأسرة.

وفى سياق متصل أصيب 3 أشخاص ناحية أبو شلبى القرين، بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية بمفارق القرين وتم نقلهم إلى مستشفى القرين لتلقى الخدمة الطبيبة وقاموا بمغادرة المستشفى لتحسن حالتهم.


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