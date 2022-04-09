إجراء 3884 عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم اجراء 3884 عملية مجانية فى مختلف التخصصات في الفترة من الأول من يناير حتى نهاية مارس الماضي فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الاعباء عن المواطنين وبرعاية المحافظ اللواء أسامة القاضي منها 1804 عمليات جراحة عيون و 348 جراحة مخ واعصاب و 228 عملية جراحة الاورام و 1133 قسطرة قلبية و 99 قلب مفتوح و 178 جراحة العظام و 68 جراحة اوعية دموية وقسطرة طرفية و22 قسطرة بالمخ و4 زراعة قوقعة.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

وأوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 18 مستشفي داخل المحافظة هي مستشفى المنيا العام ومستشفى رمد المنيا ومستشفى ملوى التخصصي ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ومركز اورام المنيا ومستشفى المنيا الجامعى ومستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا ومستشفى القلب والصدر الجامعى ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ومستشفى مصر المحبة ومستشفى الراعى الصالح بسمالوط ومستشفى دار الهلال التخصصي ومركز النيل الدولى للعيون ومستشفى سمالوط التخصصى ومستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار.